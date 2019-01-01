وزراء الإعلام العرب يختتمون أعمال دورتهم الخمسين بالقاهرة

اختتمت اليوم الأربعاء بالقاهرة أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد برئاسة السعودية وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم .

وقال السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، إن المجلس اتخذ في اجتماعه عدة قرارات لمجموعة البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس وبعض هذه البنود دائمة وأخرى مستجدات ومنها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس ومواضيع أخرى تخص التنمية المستدامة ومواجهة التهديدات الإرهابية والدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام لدعم القضايا العربية ومناصرة قضاياها الحيوية في الخارج .

وأضاف السفير علالي في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، أنه تم أيضا خلال الدورة اعتماد ميثاق الشرف الإعلامي وإدراج موضوع التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، وتم أيضا على هامش الاجتماع تكريم عدد من الفائزين في مسابقة التميز الإعلامي كما تم خلال الاجتماع اختيار دبي كعاصمة للإعلام العربي لسنة 2020- 2021 وطرابلس للعام الذي يليه.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لمدة عامين وانتخاب العراق رئيسا للمكتب ومصر نائبا للرئيس وعضوية كل من:ترويكا القمة العربية وهى: السعودية وتونس والدولة التي ستحتضن القمة العربية المقبلة إلى جانب سلطنة عمان وفلسطين وقطر.

وأعلن أنه تم اعتماد تقرير وتوصيات الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص التسامح وذلك باقتراح من دولة الإمارات