أمين عام «الأغلبية البرلمانية» لـ«الشروق»: ضيق الوقت سبب عدم مناقشة «الشيوخ»

قال أمين عام ائتلاف «دعم مصر» النائب أحمد السجيني، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون مجلس الشيوخ، في دور انعقاده المقبل، والمقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر من العام الجاري.

وأضاف السجيني في تصريح لـ«الشروق» أمس أن القانون المطروح على المجلس من الائتلاف، استوفى الشروط اللازمة، لكنه لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس، ولم تتم إحالته إلى لجنة مختصة «نظرًا لضيق الوقت»، في إشارة لتوقيت طرح مشروع القانون في آخر أسبوع من عمل مجلس النواب، قبل أن يعلن رئيس المجلس علي عبد العال، فض دور الانعقاد قبل أيام.

وأوضح السجيني أن المجلس قرر إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى دور انعقاده المقبل، مشددًا على ضرورة التفرقة بين استيفاء المشروع شروط الطرح والعرض على المجلس، وبين إحالته إلى لجنة مختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.