وزير العمل اللبناني: تقديم كل التسهيلات لحصول الفلسطينيين على أجازات عمل

أكّد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تقديم كل التسهيلات لحصول الفلسطينيين على أجازات عمل دون دفع أية رسوم عملا بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون.

وتلقى الوزير أبو سليمان اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش تناول "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" ، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل.

وأعرب أبو سليمان خلال الاتصال "عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني وأكد تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على أجازات العمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملًا بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون".

يذكر أن وزارة العمل اللبنانية كانت قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وأعطت مهلة شهرًا للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 يونيو الماضي، وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على أجازات عمل.