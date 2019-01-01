تراجع معدل التضخم في كندا خلال الشهر الماضي

انخفض معدل التضخم السنوي في كندا خلال شهر يونيو الماضي، وذلك عقب انخفاض أسعار البنزين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات بكندا القول اليوم الأربعاء أن نسبة التضخم تراجعت إلى 2 % خلال الشهر الماضي، بعدما سجلت 4ر2 % في مايو الماضي.

وجاءت نسبة التضخم متوافقة مع توقعات المحللين. وقد تراجعت نسبة التضخم على أساس شهري بنسبة 2ر0% في يونيو الماضي.

وقالت بلومبرج إن نسبة التضخم التي تم تسجيلها الشهر الماضي قد تعطي البنك المركزي في كندا الثقة للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، حتى في ظل اتجاه بنوك مركزية عالمية لتخفيف السياسة النقدية.

وقال مكتب الاحصاءات إن أسعار النفط تراجعت بنسبة 2ر9% في يونيو الماضي.