وزير الداخلية الألماني: رئيسة حزب ميركل في منصب وزيرة الدفاع لا تعد بديلا مؤقتا

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أنه يعتبر أن رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيجرت كرامب-كارنباور تعد خليفة جيدة لأورزولا فون دير لاين في منصب وزيرة الدفاع، وقال إنها "ليست بديلًا مؤقتًا" في هذا المنصب.

وقال زيهوفر اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين: "أعتقد أن ذلك هو التمثيل الأفضل الذي يمكنني تصوره حاليا".

وأشار الوزير الاتحادي إلى أن تعيين كرامب-كارنباور وزيرة للدفاع سوف "يحفز عمل مجلس الوزراء بالكامل من جديد".

وتعليقا على الاتهام الذي تم الإعراب عنه في بعض التعليقات بأنه من خلال تعيين رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزيرة للدفاع، تم وضع سياسية بلا معرفة متخصصة ولا خبرة عالمية في المنصب، قال زيهوفر إنه أثيرت مخاوف ضده أيضا كوزير داخلية، بدا بعد ذلك أنها كاذبة.

يشار إلى أن كرامب-كارنباور تسلمت أوراق تعيينها وزيرة للدفاع من نائب الرئيس الألماني، عمدة برلين ميشائل مولر، في قصر بيليفو الرئاسي في العاصمة الألمانية اليوم.