وزير المالية الكوري الجنوبي يدعو اليابان إلى سحب قيود التصدير

دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام-كي، اليابان إلى إلغاء قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية، وإجراء محادثات إزاء هذه القيود.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن هونج قوله - في اجتماع حكومي صباح اليوم الأربعاء - إن عدم وجود حوار بين كوريا الجنوبية واليابان يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي، وأيضا يؤثر سلبيا على العلاقات بين البلدين وأيضا الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن قيود التصدير اليابانية غير العادلة ضد دولة محددة، تعد أمرا مقلقا للغاية نظرًا للعلاقات التعاونية الاقتصادية بين كوريا الجنوبية واليابان ولمخالفتها لقواعد التجارة الدولية.

يذكر أن اليابان شددت قيود التصدير ضد كوريا الجنوبية في مطلع يوليو الجاري فيما يبدو أنه احتجاج واضح على قرارات المحكمة العليا الكورية الجنوبية التي أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية، بينما تستند حجة اليابان إلى أن جميع قضايا عمال السخرة - والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية - قد تمت تسويتها في مجملها بموجب اتفاق عام 1965، والذي يهدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية.