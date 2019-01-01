يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض الدفعة 38 لخريجى شعبة الفنون التعبيرية 2019، بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والذى يفتتح فى الساعة السادسة والنصف من مساء غدا الخميس، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون .

المعرض يحتوى على 19 لوحة مقاس 244 × 244 سم، تشمل اللوحة الواحدة مجموعة أعمال لكل فنان تصل إلى 15 عملا، ويشرف على المعرض الدكتور سمير شاهين، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

عدد الطلبة المشاركين فى المعرض 19 من أصل 53 طالبا فى الدفعة، تم اختيارهم بناء على حصولهم على أعلى الدرجات، وهم فى تخصصات متنوعة "مشاريع عرائس ومشاريع مسرح ومشاريع سينما"، ويشهد الافتتاح الكاتب أحمد مراد، وذلك لوجود عدد من الطلبة قاموا بعمل مشروع تخرجهم على رواية أرض الإله، كما سيحضر كوكبة من الفنانين التشكيليين.

يستقبل مركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز، رواد المعرض يوميا من الساعة 10ص حتى 9م، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 21 يوليو الجاري.