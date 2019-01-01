هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نعمل وفقا لمعايير عالمية في تقييم المستشفيات

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تعمل بعيدًا عن الضغوط تمامًا لاعتماد المستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، متابعًا: "نحن نعمل طبقًا لمعايير عالمية، يتم اعتمادها من مؤسسات دولية".



وأضاف خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه المعايير تطبق على جميع المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو التابعة للشرطة والقوات المسلحة أو المنظمات الأهلية.



وأكد: "كل من سيدخل لا بد أن يطبق المعايير كما هي ، وليس هناك أي تمييز بين المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية"، لافتًا إلى تركيز هذه المعايير على البنية الأساسية للمنشآت الطبية، والتي تضمن عوامل الأمن والسلامة والقدرة على تقديم خدمة على أعلى مستوى للمواطنين.