أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الكشوف الأولية للمرشحين لعمادة كليتي التربية والآداب بقنا، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون، التي انتهت إلى استبعاد أستاذين من المرشحين للمنصب أحدهما بكلية الآداب والآخر بكلية التربية وذلك بعد قبول الطعون المقدمة ضدهما، وبذلك يصبح إجمالي عدد المرشحين 13 بدلًا من 15 بالكليتين.



كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الخماسية لتلقي طلبات الترشيح لعمادة الكليتين برئاسة الدكتور محمود خضاري معله نائب رئيس جامعة جنوب الوادي "رئيسا للجنة" والدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب "عضوا " والدكتور صالح عبدالمعطى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون فرع الأقصر "عضوًا" و الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "عضوًا احتياطيًا". ويمثل كلية الآداب في اللجنة الدكتور صابر أبازيد والدكتور أحمد حسين خليل الأستاذين بالكلية "عضوين". ويمثل كلية التربية في اللجنة الدكتور عبدالمنعم دردير عميد الكلية السابق "عضوًا" والدكتور صبرى الأنصارى عميد الكلية الأسبق "عضوًا ".



وأعلنت اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من فحص الطعون، وضمت القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية التربية بقنا، الدكتور حسين محمد أحمد عبدالباسط، والدكتور محسوب عبدالقادر الضوي، والدكتورة هالة خير سنارى إسماعيل، والدكتور عصام على الطيب مرزوق، وعماد شوقى ملقى سفين، ومصطفى أبوالمجد سليمان مفضل، و الدكتور خالد سعد سعيد محمد، فيما تم استبعاد الدكتور محمد النصر حسن محمد، وتضمن القائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الآداب الدكتور صلاح سليم طايع أحمد، والدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز حسب النبى، والدكتور محمد السيد عبدالوهاب أحمد، والدكتور فرج قدري خضيري محمد، والدكتور إبراهيم محمد رشاد إبراهيم، والدكتور سمير سعد حامد خطاب، فيما تم استبعاد الدكتور عاطف محمد كمالي فكار.



وحددت اللجنة يوم 27 من يوليو الجاري لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين، حيث من المقرر أن يتم اختيار ثلاثة مرشحين في كل كلية ويتم تقديم الأسماء لرئيس الجامعة الدكتور عباس منصور الذى يتولى عرضها على وزير التعليم العالي وبعدها يصدر القرار الجمهوري بتعيين عميد لكل كلية من بين الأسماء المرشحة.