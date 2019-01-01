محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يدشنان مشروع تطوير «حي راشد»

دشن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، مبادرة تطوير "حي راشد" بحي غرب سوهاج، بالتعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج، والذي يستمر حتى 23 يوليو الجاري.



وأشاد محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها بمبادرة "منك وإليك" لتطوير الحي، والتعاون الفعال مع الجامعة، إلى دور الجامعة كمرجعية علمية يعتمد عليها، مشيدًا بالمواطن السوهاجي، بقوله: "نحن فريق عمل واحد مقيد برؤية واعدة، والشخصية السوهاجية لها كيان واضح، وتشعر بوجودها.



واستمع المحافظ لأهالي وشباب المنطقة في حوار مفتوح بمركز شباب حي راشد الشباب، حول بعض المشكلات منها المياه والصرف الصحي، موضحًا أن مشكلة المياه ستحل جذريًا، وسيتم توصيل خط المياه الناقل لمحطة الشوش بحي غرب، مشير إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين وتلقي أية شكاوى وحلها .



ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بالتعاون بين المحافظة والجامعة للنهوض، قائلًا: "كلنا في خدمة المواطن السوهاجي"، مشيرًا إلى أنه بالمجهودات المبذولة، والإتقان في العمل سنحقق النجاح في المحافظة، وسننافس المحافظات الأخرى، من خلال تكرار المبادرة في أكثر من مكان للوصول للهدف المطلوب لتحسين البيئة.



وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المبادرة جاءت لاختيار حي يحتاج للتطوير ليكون نموذج يحتذى به لباقي المناطق، والذى بدأ بالفعل اليوم لتطوير الطرق والشوارع ورفع الاشغالات .



وقام محافظ سوهاج يرافقه رئيس الجامعة بغرس أولى الأشجار المثمرة بالمنطقة، وتفقدا أعمال التطوير التى بدأت منذ اليوم، من طلاء واجهات بعض العمارات السكنية في الشوارع الرئيسية بالحي، وأعمال رفع مستوى النظافة والتخلص الأمن من المخلفات، وتطوير منظومة الصرف الصحي، وتجديد وترميم غرف الصرف الصحي بالمنطقة.



وأوضحت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أن المبادرة تهدف إلى تطوير ورفع مستوى التنسيق الحضاري لحي راشد، بتكلفة إجمالية 264 ألف جنيها، وبالتعاون مع إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج.