ترامب: تركيا لن تحصل على طائرات «إف-35» بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن تركيا لن تتمكن من شراء مقاتلات "اف-35" الأمريكية بعدما بدأت أنقرة في تلقي شحنات من منظومة دفاع صاروخي روسية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" أن ترامب ألقى مجددا باللائمة على سلفه باراك أوباما في شراء تركيا منظومة "اس-400" الروسية، وقال إن الرئيس السابق لم يسمح لتركيا بشراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية.



وقال ترامب في اجتماع لإدارته اليوم الثلاثاء "نحن نقول لتركيا الآن لأنك أجبرت على شراء منظومة صواريخ أخرى" فإن الولايات المتحدة لن تسلم طلبات تركيا للحصول على 100 طائرة من طراز "اف-35.



وأضاف "إنه موقف صعب للغاية، إنه ليس عملًا عادلًا. نحن نتعامل مع هذه القضية ".



كما أعدت الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا، العضو بحلف الناتو، عقابًا لها على شراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.