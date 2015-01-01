محافظ جنوب سيناء ينفي وضع إجراءات معينة لمرور المواطنين بالطريق الدولي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إعلان إجراءات معينة لدخول المواطنين لجنوب سيناء للسماح لهم بالمرور عبر الطريق الدولي لمدن المحافظة وخاصة المدن السياحية وفقا لما تداولته بعض المواقع الإخبارية عارٍ تماما من الصحة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية بهذا الشأن ولكن يجري فقط اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمن المواطنين دون تميز.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، ذكرت أن محافظة جنوب سيناء قد أعلنت استخدام الطريق الدولي لدخول المواطنين لها فقط والذي يستلزم إجراءات معينة لتمكين المواطنين المتوجهين إلى جنوب سيناء من السماح لهم بالمرور.