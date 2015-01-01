منظمة أفغانية تحث الحكومة على التصدي للتهديدات ضد وسائل الإعلام

حثت منظمة (ناي) -التي تدعم الإعلام في أفغانستان- الحكومة الأفغانية على التصدي للتهديدات ضد وسائل الإعلام، وذلك في ضوء تفاقم أزمة التهديدات التي تواجهها الوسائل الإعلامية في البلاد.

وقالت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء وأوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - إنه "إذا لم تتصد الحكومة لمثل هذه التهديدات، فإن أي جماعة سوف تهدد وسائل الإعلام تحت اسم (طالبان)".

وأضافت أن "وضع الإعلام في أفغانستان يزداد هشاشة مع مرور كل يوم، لقد شهدنا مقتل صحفي وإغلاق إذاعة محلية، فضلا عن استقالة صحفيين بسبب تهديدات (طالبان)".

وأشارت المنظمة إلى انخفاض مستوى العنف ضد الصحفيين في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، غير أن تهديد (طالبان) الأخير قد غيّر الوضع.

وتابعت منظمة (ناي) أن "الوضع الحالي زاد من حدة المخاوف في مجتمع الإعلام"، وحثت الحكومة على إعطاء الأولوية لأمن المراسلين ووسائل الإعلام.

وكانت حركة (طالبان) قد أصدرت تهديداً لوسائل الإعلام الأفغانية، قائلة إنه سيتم استهداف الصحفيين ما لم تتوقف وسائل الإعلام عن بث ما وصفته بـ"الدعاية الحكومية ضد المقاتلين".