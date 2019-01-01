شاهد: خرائط جوجل تساهم في تفاقم مرض الزهايمر

تساهم الخرائط التى توجد على محرك البحث الشهير "جوجل" في تفاقم مرض ألزهايمر، وفقًا للمؤلف الأمريكي ديفيد باري، وأوضح التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية، أن الرابط بحسب باري إن البشر عبر آلاف السنين طوروا إحساسًا حادًا بمحيطهم الجغرافي، والملاحة عبر الأقمار تمنع تدريب العقول البشرية.



وأشار التقرير المصور إلى أن استخدام هذة التطبيقات تتسبب في تدهور تلك الحاسة في أدمغتهم، مما يفقد الإنسان القدرة على تذكر الاتجاهات والملاحة.



وأضاف التقرير المصور أن الحل فى هذة المشكلة هو غلق تطبيقات الملاحة والاعتماد على فطرة العقل البشري، الذي يعيد الذاكرة من جديد فى تنشيطها والعمل على معرفة هذة الاتجاهات بدون الرجوع إلى تطبيقات معينة.