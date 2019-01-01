مسئولون بارزون من أفغانستان والولايات المتحدة يجتمعون في كابول لمناقشة آخر التطورات الأمنية

اجتمع عدد من كبار المسئولين الأفغان والأمريكيين مع حاكم إقليم هيرات الأفغاني لمناقشة آخر التطورات الأمنية المتعلقة بمواجهة عناصر طالبان بالإقليم.

وأفادت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأربعاء بأن مسئولين بارزين في قيادة القوات الأفغانية وقوات التحالف ومنهم اللواء فاضل محمد جمش وغيره من المسئولين البارزين الأفغان والأجانب عقدوا اجتماعا أمنيا مع حاكم هيرات عبد القيوم رحيمي.

وقال رحيمي ـ في كلمته أمام الحضور ـ "إن الجنود في الفرقة 207 هم الأفضل، حيث قاموا بعملية عظيمة في الإقليم خلال الفترة الأخيرة واستطاعوا من خلالها إلحاق الهزيمة بين صفوف طالبان..إن قوات الشرطة والجيش يقومون بعمل رائع، والعمل الجماعي خلال هذه العملية هو ما مكننا من هزيمة العدو، ونعزز نقاط التفتيش التابعة لنا".

كما ناقش رحيمي العديد من مشروعات التطوير القادمة التي ستعمل على تحسين حياة الشعب الأفغاني.