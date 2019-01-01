نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له خلال عطلته الصيفية التي يقيضها، قبل الانضمام لمعسكر الريدز، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب خروج الفراعنة من دور 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وظهر صلاح في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وهو يمارس لعبة الإسكواش، وذلك خلال إجازته الصيفية، التي يقضيها منذ الخروج من أمم إفريقيا، المقامة حاليًا في مصر.

ومن المقرر أن تنتهي إجازة نجم ليفربول بنهاية الشهر الجاري، وذلك للانضمام إلى معسكر الريدز، من أجل المشاركة مع فريقه في الدورة الودية المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخوض ليفربول، المثتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، أول مباراة في الموسم الجديد أمام مانشستر سيتي، على ملعب "ويمبلي" بكأس الدرع الخيرية في الرابع من أغسطس المقبل.