«التضامن»: «المالية» ستسدد 898 مليارا و747 مليون جنيه لفض التشابك

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء وافق على قرض بقيمة 500 ألف جنيه للخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى 3.5 مليون أسرة.

وأضافت الوزارة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء منذ قليل، أنه بشأن فُض التشابكات مع وزارة المالية سيتم سداد 898.747 مليار جنيه بفوائدهم من قبل وزارة المالية، وذلك بموجب قانون التأمينات الجديد الذي وافق عليه البرلمان خلال الأيام الماضية.

من جانبه، قال وزير المالية -بالمؤتمر ذاته- إن النجاح الذي حققته الحكومة في النتائج المالية يؤكد "أننا اقتربنا جدا من تأمين هذا الوطن، وأن نتركه لمن بعدنا ونحن مطمئنين".

وأضاف أن المواطن يلمس ذلك الاستقرار في الكهرباء وشبكات الطرق وإصلاح التعليم والقدرة على عمل محطات الصرف والمياه وتوفير فرص العمل.

وتابع أن الحكومة تستهدف في العام المالي القادم 2019-2020 خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، ويمكنهم من الوصول به بعد عامين إلى 5%.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق 2% فائض أولي مثل العام المالي المنتهي، وتستهدف خفض الدين العام إلى 82% في العام المالي 2019-2020 بدلا من 90.5% العام المالي المنتهي 2018-2019، متابعا أن هذا يمكنه أن يصل بحجم الدين العام إلى أن ينخفض بعد عامين إلى 76% من الناتج المحلي.

وقال وزير المالية إن هذا سيمكن الحكومة من العمل على تحسين معيشة المواطنين ولولا الإصلاح الاقتصادي ما كان تحقق ما تحقق.