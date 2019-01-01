اشتراكي ألماني تعليقا على تعيين كارينباور وزيرة للدفاع: أشفق على الجيش

انتقد الاشتراكي الألماني، يوهانيس كارس، تعيين أنيجريت كرامب كارينباور، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزيرة للدفاع، خلفًا لأورزولا فون دير لاين، التي أصبحت رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلًا في تصريح لمجلة شبيجل اليوم الأربعاء: "ليس خلف الوعد بداية طيبة لوزيرة دفاع" ملمحًا بذلك لموافقة كرامب كارينباور على تولي هذا المنصب رغم تأكيدها مؤخرًا على أنها لن تتولى حقيبة وزارية.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك في الائتلاف الحكومي الذي يضم أيضا التحالف المسيحي الديمقراطي، والذي تترأس كرامب كارين باور كتلته البرلمانية.

وعبر العضو الاشتراكي البارز، الخبير في شؤون الموازنة، عن شعوره بالمفاجأة جراء تعيين كرامب كارينباور في هذا المنصب.

أشارت المجلة إلى أنه كانت هناك العديد من الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب، ليس من بينها رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، كرامب كارينباور.

واتهم كارس الوزيرة الجديدة، التي تنتظر تصديق البرلمان على قرار تعيينها، بأنها تفتقد للمصداقية، واختصر انتقاده لقرار المستشارة ميركل تعيين كرامب كارينباور وزيرة للدفاع قائلا: "أشفق على الجيش".

كما أشارت المجلة إلى أن كارس يلعب دورًا حاسمًا في الموافقة على مشروعات الجيش، وذلك بصفته مقرر لجنة الموازنة في البرلمان الاتحادي، وأنه كان يؤرق، انطلاقا من هذا المركز، وزيرة الدفاع السابقة.