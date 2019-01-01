تونس تفتتح مركزا للسوق الحرة على الحدود مع الجزائر

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دشنت الحكومة التونسية اليوم الاربعاء المركز التجاري للسوق الحرة في معبر ملولة مع الجزائر، وهو الأول من نوعه في شمال افريقيا.

وافتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير السياحة روني الطرابلسي المركز، الذي تم تهيئته بالتزامن مع استكمال أشغال توسعة المعبر الواقع بمدينة طبرقة السياحية التابعة لولاية جندوبة على الحدود الجزائرية.

وبلغت كلفة تهيئة المعبر حوالي 17 مليون دينار بينما وصلت كلفة تهيئة الفضاء التجاري 5 ملايين دينار.

وتتوقع الحكومة أن يساهم مركز "ملولة للسوق الحرة" والذي يشغل 300 عامل، في تنشيط المنطقة تجاريا واقتصاديا.

ومعبر ملولة مؤهل بعد انتهاء أشغال التهيئة والتوسعة لاستقبال أكثر من 5ر2 مليون مسافر سنويا.