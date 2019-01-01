الضرائب: بدء التشغيل التجريبي لمركز الاتصالات المتكامل للمصلحة

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب من أول شهر يوليو 2019 ، والذي يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد (16395 )، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني info@eta.org.eg ، موضحا أنه سوف يبدأ التشغيل الفعلي من أول أغسطس 2019.

وأكد حسين أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي فى إطار التطوير المستمرالذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة ، مشيرا أن مركز الإتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.

وأضاف أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسايل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل بتوفير معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية وأنواع الضرائب المختلفة ، واللوائح ذات الصله ، كما يقوم بالرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين/المسجلين ومتابعتها حتى يتم حلها والبت فيها ، وكذلك إرسال رسائل توعية بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية وكل ماهوجديد من المصلحة الى الممولين والمسجلين ، هذا بالإضافة إلى إخطار الممولين والمسجلين بالمواعيد القانونية للإقرارات واللجان.

وقال رئيس المصلحة أنه سيتم تقديم خدمات مركز الاتصالات لمدة 16 ساعة يوميا / 6 أيام فى الاسبوع مؤكدا أنه قد تم توفيرفريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات المطلوبة للممولين والمسجلين .