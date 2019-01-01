 بالفيديو.. تعرض أحد عناصر الشرطة الإسبانية لهجوم بسلاح أبيض - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تعرض أحد عناصر الشرطة الإسبانية لهجوم بسلاح أبيض

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 1:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يوليه 2019 - 1:11 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض أحد عناصر الشرطة الإسبانية لهجوم بسلاح أبيض، من قبل رجل مجهول، في منطقة كارابانشيل بمدريد.

وبعد لحظات قليلة، وصلت تعزايزات أمنية إلى الشرطي، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم.

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