دوقة كورنوال تحتفل بعيد ميلادها الـ72 في مقاطعة بجنوب غرب انجلترا

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احتفلت دوقة كورنوال كاميلا وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بعيد ميلادها الـ72 اليوم الأربعاء، وذلك خلال زيارة الزوجين لمقاطعة ديفون بجنوب غرب انجلترا.

وكتبت الصفحة الرسمية لمقر إقامة الزوجين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أسفل صورة لكاميلا" شكرا لكم جميعا على جميع رسائلكم الطيبة بمناسبة عيد ميلاد دوقة كورنوال".

كما كتبت الصفحات الإلكترونية لمكاتب الملكة إليزابيث الثانية والأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت رسائل تهنئة لكاميلا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأمير تشارلز وكاميلا صورة للدوقة وهي تزور ملجأ للحمير في بلدة ديفون في سيدماوث في وقت مبكر من اليوم.

وكان الأمير تشارلز (70 عاما) قد تزوج كاميلا عام 2005 بعدما أعوام من الجدل بشأن علاقاتهما.

ويشار إلى أن تشارلز تزوج في السابق من ليدي ديانا عام 1981.

ولكن زواج تشارلز وديانا أحاطت به شائعات حول استمرار العلاقة بين ولي العهد وصديقته السابقة، التي كانت متزوجة حين ذاك كاميلا باركر بولز.

وقد أعلنت الحكومة انفصال تشارلز وديانا عام 1992.