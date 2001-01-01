نيمار يسعى لتكرار سناريو خروجه من برشلونة

وافق النجم البرازيلي نيمار داسيلفا على السفر مع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الجولة التحضيرية الأسيوية في الصين بالرغم من إصراره الكبير على مغادرة النادي الباريسي، حسبما ذكرت تقارير صحفية برتغالية.

ووفقا لصحيفة «UOL Esporte » البرتغالية فإن نيمار لن يدخل في صدام مع إدارة باريس وسيكون سلميا في التفاوض، مشيرة إلى أن المحادثات بين اللاعب والمدير الرياضي للفريق ليوناردو، انتهت بأن النجم البرازيلي سيشارك في الفترة التحضيرية ما قبل الموسم في الصين.

وأضافت الصحيفة أن نيمار سيسافر مع نادي العاصمة الفرنسية في جولته التحضيرية لكنه سيبحث عن طريقة لمغادرة باريس حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر ت الصحيفة أن هذا الأسلوب اتبعه نيمار عند مغادرة برشلونة صيف 2017، بعدما سافر مع النادي الكتالوني في الجولة التحضيرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنه انتقل في النهاية إلى باريس بعد بعضة أيام مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.