منظمة معاهدة الأمن الجماعي قلقة من نشر عناصر الدرع الصاروخي قرب حدود دولها

أعرب القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فاليري سيميريكوف، اليوم الأربعاء، عن قلق المنظمة من نشر التجمعات العسكرية الهجومية وعناصر الدرع الصاروخي على مقربة مباشرة من الحدود الدولية للدول الأعضاء فيها.

وقال سيميريكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الوضع يزداد تفاقما بسبب المبادرات الرامية إلى إلغاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف "هذا أمر يؤدي إلى إبطال مفعول عامل مهم من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، بل وقد يؤدي هذا الأمر إلى إطلاق عملية سباق تسلح من المحتمل أن تنضم إليها دول إقليمية عديدة في أوراسيا".