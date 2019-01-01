العدل الدولية تأمر باكستان بمراجعة قضية جاسوس هندي محكوم عليه بالإعدام

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أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، باكستان بمراجعة وإعادة النظر في قرارها بشأن إدانة ضابط البحرية الهندي السابق، كولبوشان جادهاف، المحكوم عليه بالإعدام بناء على اتهامات بالتجسس.

وقالت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي إنه يجب تعليق حكم الإعدام الصادر بحق جادهاف حتى تراجع باكستان بفاعلية الإدانة والحكم في ضوء خرقها اتفاقية فيينا.

كانت باكستان قد انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية بعدم إبلاغ جادهاف بحقوقه بموجب الاتفاقية وحرمانه من زيارة قنصلية، بحسب الحكم الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي يوسف.