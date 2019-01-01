عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر أول مصارعة محجبة تدعى «نور ديانا»، من ماليزيا أثناء ممارسة رياضة المصارعة.

وتجاوزت شهرة المصارعة الماليزية نور ديانا حدود بلادها لتكون مادة للعديد من التقارير العالمية التي تحدثت عن إصرار الفتاة البالغة 19 عاما على تحقيق حلمها رغم التزامها بارتداء الحجاب.

وتقول ديانا بأنها تعيش حياة بسيطة، في عائلة مكونة من 7 أشخاص، يعمل أبوها في ورشة لتصليح السيارة وأمها ربة منزل، عارض والداها بشدة دخولها عالم المصارعة، ولكنهما غيرا رأيهما عند نجاح أول عرض لها، حسبما ذكرت الفضائية.

وبدأت قصة الفتاة المسلمة ديانا مع المصارعة، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما أثناء لعبها «Play Station Portable»، قبل أن تتعرف على عالم المصارعة الترفيهية «WWE» وتعجب بنجومها.