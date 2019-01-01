«الإفتاء» تجيز تخدير الحيوان أو صعقه بتيار كهربائي منخفض الضغط قبل ذبحه

أجازت دار الإفتاء المصرية تخدير الحيوان قبل ذبحه، من باب جواز إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفا، أو بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أو بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تذبح بعد ذلك بالطريقة الشرعية، فتكون حلالًا حينئذٍ.

وحذرت الدار في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الأربعاء، فإذا أدى شيء من ذلك لموت الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة ويَحرُمُ أكله.

وجاءت الفتوى ردًا على سؤال" يُصدر المركز الإسلامي الرسمي في بلادنا ترخيص الاستهلاك الخاص باللحم الحلال، فهل يجوز للمسلم أن يأكل من لحم هذا الحيوان دون أن يعرف هل تم ذبحه وفقًا للطريقة الشرعية أم أنه قد تم تخديره؟".

وأوضحت الدار، أن للمسلم أن يكتفي بفتوى المركز الإسلامي في بلده إذا كان معتمدًا موثوقًا به، وليس مأمورًا بالبحث والتنقيب فيما وراء ذلك.