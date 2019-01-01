مصر تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

أكد السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع على الأرض.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مساعد وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في جدة، وذلك استجابةً لطلب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأشار فوزي إلى الأولوية التي تحتلها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية دولياً وإقليمياً، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، بما في ذلك قضية القدس؛ إذ حرصت مصر خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي على طرح مشروع قرار يؤكد على الوضعية القانونية لمدينة القدس.

كما نوه السفير فوزي باستضافة الأزهر الشريف للمؤتمر العالمي لنصرة القدس مطلع العام الماضي بمشاركة 86 دولة ونُخبة من المهتمين بقضية المسجد الأقصى والقدس ومحبي السلام من جميع أنحاء العالم، وقد أثمر النقاش والحوار بينهم عن صدور إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس، والذي شدّد على عروبتها وعلى مؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق.