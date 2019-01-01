ناشطون من «جرينبيس» ينهون احتجاجا فوق سطح مبنى تابع لأمازون في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية أن ناشطين من منظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة أنهوا احتجاجا على سطح مركز للخدمات اللوجيستية تابع لشركة أمازون الأمريكية في ألمانيا بسبب ممارسة الشركة المتعلقة بتدمير البضائع المسترجعة.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة فينزن جنوب هامبورج إن 32 محتجا غادروا السطح طواعية قبيل منتصف الليلة الماضية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه المتظاهرون اتهامات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.

ووفقا للمنظمة، فإن المحتجين ظلوا فوق السطح ليومين ونصف.

ولم تتعرض عمليات المركز لأية اضطرابات من جراء الاحتجاجات.

وتزامن احتجاج المنظمة مع الـ"برايم داى" في أمازون، وهو حدث استمر يومي الاثنين والثلاثاء، وتم خلاله تقديم عروض استثنائية للمستخدمين المشتركين في خدمة "برايم". وتقول جرينبيس إن نحو 30% من البضائع المسترجعة في أمازون لا يتم إعادة بيعها.

وكانت أمازون ذكرت الشهر الماضي أن الأغلبية العظمى من المنتجات المسترجعة يتم إعادة بيعها أو إعادتها إلى الموردين أو يتم التبرع بها لجهات غير ربحية، إلا أنها أشارت إلى أن جزءا منها لا يمكن إعادة بيعه أو التبرع به لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة.

وقال مصدر من المنظمة إن هدف الاحتجاج هو لفت الانتباه إلى الأثر الضار للمناخ.