في أحد مراكز رعاية الأطفال بلندن نجحت عملية جراحية نادرة ومعقدة لفصل رأس توأم ملتصق، والتي أُجريت تحت إشراف علماء ومهندسين وأطباء.

وبعد جراحة استمرت لمدة 55 ساعة، استطاعت طفلتان من باكستان أن تعيشا بشكل طبيعي عقب فصلهم عن بعضهما البعض.

في مستشفى جريت أورموند ستريت، أجريت سلسلة من العمليات الدقيقة لـ"صفا ومروة الله" طفلتين من باكستان ولدتا ملتصقتا الرأس في حالة طبية نادرة، وخضعتا للعملية الجراحية عقب التبرع بثمنها من قبل رجل أعمال باكستاني، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تنفيذ العمليات على مدار 4 أشهر وشارك فيها أكثر من 100 متخصص، وقام الجراحون بفصل أدمغتهم عن بعضها البعض، بعدما كانتا متشابكتين في الجمجمة، ثم قطعوا الرأسين عن بعضهما، ثم أعادوا بناء جماجمهما وتقاسموا شظايا العظام بين الفتاتين لجعلها تمتد فوق رأسيهما الجديدتين.

واستطاعت الفتاتان الخروج من المستشفى بعد الانتهاء من العمليات في فبراير الماضي، وأكدت المستشفى أنهما تخضعان للإشراف الطبي حتى الآن في لندن ومن المقرر أن تعودا إلى وطنهم عام 2020.

وقالت والدة الفتاتان زينب بيبي: "نحن مدينون للمستشفى والموظفين ونود أن نشكرهم على كل ما فعلوه".

قاد الفريق الطبي في المستشفى جراح الأعصاب نور العويس جيلاني، وجراح التجميل البروفيسور ديفيد دونواي، اللذان أجريا جراتين مماثلتين عامي 2006 و2011، لكنهما أكدا أن جراحة صفا ومروة هي الأصعب على الإطلاق.

وصمم الفريق الطبي، رؤوس الفتاتين باستخدام الواقع الافتراضي وتنفيذ نسخة متماثلة ثلاثية الأبعاد، وأُجريت العملية الأولى في شهر أكتوبر الماضي حيث فصلوا الأدمغة والشرايين عن بعضها البعض، وفي العملية الثانية بعد شهر فصلوا الأوردة.

وفي يناير الماضي، أدخل الجراحون أكياسًا أو حويصلات تجهيزًا للعملية الأخيرة التي أُجريت في فبراير حيث تم تفريق الفتيات عن بعضهم وبناء جماجم جديدة باستخدام عظامهم.

ويخضع التوأم الآن للعلاج الطبيعي تحت إشراف فريق رعاية خاصة للاعتناء بهم وضمان سلامتهم.