وزير المالية الألماني يتوقع سرعة اقتراح مرشح أوروبي لرئاسة صندوق النقد

صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع أن تقترح الدول الأوروبية " على نحو سريع جدا" مرشحا مشتركا لخلافة الفرنسية كريستين لاجارد في رئاسة صندوق النقد الدولي.

وخلال اجتماع لوزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى ومحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، قال السياسي الاشتراكي في منطقة شانتيلي القريبة من العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء: " يتعين تواجد المقترحات على الطاولة في أول سبتمبر المقبل".

وأوضح شولتس أن هناك عددا كبيرا من المرشحين ذوي المؤهلات الكبيرة جدا " ولذلك يمكن التأكد من أن أوروبا ستقدم مقترحا مشتركا وسيكون جيدا جدا"، لكنه لم يذكر أسماء.

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر أن ترحل لاجارد عن إدارة الصندوق لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، وقد اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعادة شغل منصب مدير صندوق النقد بشخصية أوروبية.

من جانبه، قال بيير جراميجنا، وزير مالية لوكسمبورج إن يروين ديسلبلويم، الرئيس السابق لمجموعة اليورو، يعتبر مرشحًا جيدًا لرئاسة الصندوق.

كما تلوح فرصة أيضا أمام مارك كارني، محافظ البنك المركزي البريطاني، للترشح لخلافة لاجارد.