وفاة كاتب روايات الجريمة الإيطالي أندريا كاميلري عن عمر ناهز 93 عاما

توفي كاتب روايات الجريمة الإيطالي أندريا كاميلري، والمشهور بسلسلة المفتش مونتالبانو عن عمر ناهز 93 عاما، وذلك في مستشفى سانتو سبيريتو بعد تدهور حالته الصحية التي كانت حرجة بالفعل.

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم الأربعاء، أن كاميلري كتب 30 رواية في سلسلة مونتالبانو، والتي تقدم شخصية قائد لشرطة صقلية يتسم بالفظاظة ولكنه في نفس الوقت يملك قلبا رقيقا، وهو معروف بالتمرد وحدة الذهن والشهية للمأكولات المحلية.

وتمت ترجمة الروايات، التي نشرت لأول مرة في إيطاليا خلال عام 1994، إلى 30 لغة، وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني ناجح عرضته قناة (آر إيه آي) الإيطالية، ما منح كاميلري شهرة عالمية.

وكان الكاتب الإيطالي يرقد في المستشفى منذ 17 يونيو الماضي بعد تعرضه لنوبة قلبية داخل منزله.

يذكر أن كاميليري نشر كتابه الأول وهو في سن 53 عاما، لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا فابتعد عن الكتابة لعدة سنوات وألف أولى روايات مونتالبانو بعنوان (شكل الماء) عام 1994 مع اقترابه من سن السبعين.