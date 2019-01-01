علماء يعتزمون الحفر فى تربة القمر لكشف ألغاز كوكب الأرض

يعتزم بعض الباحثين الحفر فى التربة الصخرية للقمر لكشف ألغاز عن كوكب الأرض استعصت على العلماء منذ هبوط رواد الفضاء على سطح القمر لأول مرة قبل أكثر من نصف قرن ويتزامن ذلك مع الخطوات الحثيثة التى تتخذها الدول والشركات لبناء بنية تحتية على سطح القمر.

وتقول نظريات العلماء إن القمر، الذى يبلغ حجمه ربع حجم الأرض ووزنه أقل 80 مرة من وزن الأرض، تشكل منذ نحو 4.5 مليار سنة من بقايا تصادم وقع لكوكب الأرض الأول وجسم كوكبى فى مثل حجم كوكب المريخ. ودارت بقايا الجسم الكوكبى حول الأرض قبل أن تندمج فى القمر الذى نعرفه اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

لكن عمر أقدم الصخور التى تم العثور عليها على كوكب الأرض يبلغ أربعة مليارات سنة، مما يترك نقطة غامضة أمام العلماء عمرها 500 مليون سنة خلال الفترات الأكثر حسما فى تكوين عالمنا.

وقال بيل بوتكى من قسم علوم الفضاء فى معهد أبحاث جنوب غرب بولدير: «الكثير من نصف المليار سنة المفقودة يحتمل أن تكون موجودة على القمر بشكل م