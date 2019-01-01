تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة منتخب تونس أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لمنافسات كأس الأمم الإفريقية «مصر2019» والتي تُقام على ستاد السلام.
تشكيل تونس
حراسة المرمى: معز بن شريفية
خط الدفاع: ياسين مرياح، أسامة الحدادي، دريجير، نسيم هنيد
الوسط: ساسي، الشعلالي، السخيري
الهجوم: الخزري، أنيس البدري، الخنيسي
تشكيل نيجيريا
حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو
خط الدفاع: ويليام إيكونج – كينيث أوميريو – أولا أينا – جاميليو كولينز
خط الوسط: ويلفريد نديدي – أليكس إيوبي – بيتر إتيبو – صامويل شوكويزي
خط الهجوم: أحمد موسى – أودين إيجالو