السفير أحمد أبوزيد يبحث مع رئيس مجلس الأعمال الكندي تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي

الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي وصلت إلى 17 مليون جنيه حتى الآن