بومبيو: نشعر بخيبة أمل لقرار وقف نقل البيانات عبر الأطلسي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر ”بخيبة أمل كبيرة“ إزاء قرار أعلى محكمة أوروبية يوم الخميس إلغاء اتفاق لنقل البيانات عبر الأطلسي بسبب مخاوف من الرقابة الأمريكية.



وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة ستراجع عواقب وتداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي الذي قد يعطل عمل آلاف الشركات التي تعتمد على الاتفاق.



وقال بومبييو ”نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي... أبطلت إطار عمل ’درع الخصوصية الأوروبي-الأمريكي‘“ مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الاتحاد لإيجاد آلية لنقل البيانات.



وينهي الحكم فعليا الامتياز الذي تتمتع به الشركات الأمريكية بالدخول على بيانات شخصية في أوروبا ويضع الولايات المتحدة على قدم المساواة بدول أخرى خارج التكتل وهو ما يعني إخضاع عمليات نقل البيانات لتدقيق أشد.