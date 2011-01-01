قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إن مصر قدمت الدعم الكامل للشعب الليبي ومجلس نوابه واستقرار الدولة، لافتًا إلى أن محاولات مصر لحل الأزمة الليبية مستمرة منذ اتفاق الصخيرات وصولًا لإعلان القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «كارت أحمر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن «حكومة فايز السراج المدعومة من الإخوان المسلمين وتركيا وقطر حصلت على الدعم منذ الأحداث في ليبيا عام 2011».

وأشار إلى «العلاقة الوطيدة التي تربط الاستخبارات التركية والقطرية بتنظيم داعش وجبهة النصرة»، قائلًا إن تركيا وقطر تستخدم هذه التنظيمات؛ لتحقيق مآربها.

وذكر عضو الدفاع والأمن بمجلس النواب أن التطورات التي حدثت في ليبيا، خلال العامين الماضيين، أنبأت بالتوجه لهذه المخاطر، وخاصة بعد توقيع اتفاقية البحيرات والأمن القومي العسكري بين الرئيس التركي وبين حكومة السراج.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

واستقبلت القاهرة، مساء أول أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.

