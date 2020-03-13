رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد يتهم سلفه بالتسبب في انهيار حكمه

اتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد سلفه نجيب رزاق المحاط باتهامات الفساد بإثارة التوترات العرقية والتسببب في انهيار إدارته في فبراير الماضي.

وقال مهاتير عبر مدونته، اليوم الجمعة، إن نجيب، الذي كان في المحكمة اليوم الجمعة في أحدث جلسة استماع ضمن محاكمته بالفساد، "علم أنه سيتم الزج به في السجن بسبب ما ارتكب من جرائم" بعد أن خسر تحالف الجبهة الوطنية بقيادته الانتخابات البرلمانية الماليزية عام 2018 أمام تحالف الأمل بقيادة مهاتير.

وتم القبض على نجيب أثناء محاولته الفرار من البلاد في أعقاب الهزيمة وتتم محاكمته منذ أبريل 2019.

وقال مهاتير إن نجيب سعى بدوره إلى إقناع بعض حلفاء مهاتير من عرقية الملايو بالانفصال عن الائتلاف الحاكم الجديد بسبب وجود حزب العمل الديمقراطي، وهو حزب معظم أعضائه من الماليزيين من أصل صيني وتولى أعضاؤه عدة وزارات رئيسية في عهد مهاتير.

وأوضح مهاتير، الذي كان أكبر زعيم حكومي سنا في العالم قبل استقالته المفاجئة في فبراير، أن نجيب زعم أن حكومته "كان يسيطر عليها حزب العمل الديمقراطي وأنه (الحزب) سيدمر عرقية الملايو".