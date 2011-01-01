انسحاب رجل أعمال بارز من انتخابات مجلس الشعب في سوريا

في مفاجئة كبيرة قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا بعد غدا الأحد، أعلن رجل الأعمال محمد حمشو انسحابه من انتخابات مجلس الشعب.

وقال حمشو في بيان نشره على حسابه الشخصي على مواقع التواصل وعلى صفحة قائمة شام التي كان مترشحاً على قائمتها " كل الشكر والتقدير لمن شاركني بعواطفه ومشاعره لدعم الحملة الانتخابية لنيل عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وأضاف حمشو "أينما يكون موقعي سأخدم بكل إخلاص ووفاء للوطن والمواطن وقائدي الرئيس المفدى بشار الأسد، أشكر محبتكم وثقتكم وأتمنى التوفيق والخير والنجاح لمرشحي الوحدة الوطنية وكل مرشح مستقل".

ويعد حمشو من أبرز رجال الأعمال وقد كان عضوا في مجلس الشعب السوري خلال الدورتين السابقتين منذ عام 2011 عن مدينة دمشق.

وتعد قائمة شام من أبرز قوائم المرشحين لمجلس الشعب وتضم كبار رجال الأعمال الدمشقيين إلى جانب أحد نجوم نادي الوحدة الدمشقي في كرة السلة.

ونقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن انسحاب حمشو جاء على خلفية تحقيقات الفساد التي يجريها القصر الجمهوري مع رئيس مجلس الوزراء السوري السابق عماد خميس .

وكان اسم حمشو من أوائل رجال الأعمال الذين ورد ذكرهم في عقوبات غربية على سورية منذ العقوبات الأوروبية على بعض الشركات والمؤسسات ومنها قناة الدنيا التي يمولها، وصولا إلى وضع اسمه مع زوجته وأولاده ضمن قائمة شملتها عقوبات "قيصر" الأمريكي.