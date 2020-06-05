 إحباط محاولة تهريب نحو 1.5 مليون دولار على متن سفينة صيد تركية - بوابة الشروق
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إحباط محاولة تهريب نحو 1.5 مليون دولار على متن سفينة صيد تركية

أرشيفية
أرشيفية
نواكشوط - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 1:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 1:54 ص

أفاد مصدر أمني موريتاني أن سلطات خفر السواحل في مدينة "نواذيبو" العاصمة الاقتصادية للبلاد أحبطت محاولة لتهريب مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي كانت مخبأة على متن سفينة صيد تركية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن العملية جرت الخميس من على متن السفينة التركية "مامول إسماعيل رايس" عندما كانت تستعد لمغادرة المياه الإقليمية الموريتانية بعد استكمال إجراءات الخروج للقيام بعمليات صيانة روتينية.

وأضاف المصدر أن خفر السواحل حصل على معلومات تفيد بوجود مليون واربعمائة ألف دولار أمريكي مخبأة على متن السفينة. وقد فتح خفر السواحل تحقيقا في الحادثة بعد اعتقال قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية.


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