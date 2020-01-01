الأرجنتين تخفف من قيود الإغلاق الصارم في العاصمة بوينس آيرس

أعلنت الحكومة الأرجنتينية اليوم الجمعة، أن الأرجنتين ستبدأ في تخفيف قيود الإغلاق الصارم في منطقة العاصمة بوينس آيرس المكتظة بالسكان؛ ما يسمح بممارسة التمرينات الرياضية بشكل محدود في الهواء الطلق وإعادة فتح محلات صغيرة للمرة الأولى منذ 120 يوما.



وقد تستأنف الصناعات في المنطقة إنتاجها أيضاً، على الرغم من أن المطاعم والحانات يجب أن تظل مغلقة في الوقت الراهن، ولا تزال التجمعات الكبيرة محظورة.



وكانت هذه الدولة الأمريكية الجنوبية قد فرضت قيودا صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في 20 مارس الماضي؛ ما أدى إلى إصابة الاقتصاد بشلل إلى حد كبير وإغلاق الحدود .



وقد حققت الأرجنتين نجاحا أكبر من بعض البلدان الأخرى في المنطقة ساهم في إبطاء انتشار الجائحة، التي أدت رسميا إلى 783ر114 حالة إصابة مؤكدة و112ر2 حالة وفاة حتى الآن.