تركمانستان تبدأ إجراءات الإغلاق رغم عدم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت تركمانستان عن إجراء بعض تدابير الإغلاق المؤقتة الخميس، بعد زيارة من فريق منظمة الصحة العالمية المختص بفيروس كورونا، فيما لا تزال هذه الدولة واحدة من البلدان القلائل في العالم التي لم تعلن عن وجود حالات للفيروس المميت حسبما أفادت وكالة أنباء " ريا نوفوستي الروسية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تصريح لأحد المسؤولين في مجلس تركمانستان للشؤون الدينية لم يكشف عن اسمه لوكالة نوفوستي إنه تم إغلاق أماكن العبادة أو المزارات حتى إشعار آخر لمنع انتشار الأمراض المعدية، مع العلم بأن المسلمين في تركمانستان سيبدأون الاحتفال بعيد الأضحى في 31 يوليو الجاري.

وقالت وكالة أرزو المحلية إنه سيتم إغلاق المطاعم وقاعات الأفراح والولائم حتى 23 يوليو للتطهير كجزء من خطة استعدادات الدولة،فيما أوصت وزارة الصحة التركمانية المواطنين باستخدام أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن العامة بسبب "ارتفاع محتويات من الغبار في الهواء ".

وتركمانستان، هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي لم تبلغ عن أي حالة إصابة بالفيروس الفتاك ، رغم أن جارتيها إيران وكازاخستان تكافحان لاحتواء انتشار الفيروس. ووصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى ذلك البلد المنعزل في الأسبوع الماضي ، بعد أشهر من التخطيط لتلك الزيارة.