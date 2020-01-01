الموارد البشرية الأمريكية: الحد الأقصى للدراسة عبر الإنترنت 3 ساعات يوميا

بدأ الكثير من الطلاب خلال الفترة الأخيرة التواصل مع المعلمين عبر الإنترنت لإكمال مناهجهم الدراسية، وأدى هذا التحول من الفصول العادية إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت إلى مجموعة من التحديات، والتي من أهمها مضاعفة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات.

واقترحت إدارة الموارد البشرية الأمريكية مجموعة من النصائح التي تساعد في إنشاء التوازن الذي تشتد الحاجة إليه بين ساعات العمل خارج الإنترنت وساعات العمل عبر الإنترنت للطلاب، وذلك كما نشر موقع "هيلث لاين نيوز".

وأوصت بعدم حصول الطلاب في الصف الأول إلى الثامن على أكثر من فصلين دراسيين عبر الإنترنت يوميًا، حيث يستغرق كل منهما حوالي 30-45 دقيقة، بينما بالنسبة للفصول من التاسع إلى الثاني عشر، أوصت وزارة تنمية الموارد البشرية بأربع فئات عبر الإنترنت تصل مدتها إلى 45 دقيقة لكل منها، وهو ما يعادل تقريبًا 3 ساعات من الفصول يوميًا، حيث أكدت المبادئ التوجيهية على أن الأطفال في فصول ما قبل المرحلة الابتدائية يجب ألا يقضوا أكثر من 30 دقيقة في فصولهم عبر الإنترنت.

وجاءت المبادئ التوجيهية بمثابة بصيص أمل للآباء الذين كانوا في قمة خوفهم مع الزيادة غير المسبوقة في الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشة وحذرين من التأثير الذي قد يكون له على بصرهم وعلى صحتهم بشكل عام.

أما بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيدين، عندما ينتهي بك الأمر إلى التحديق في الشاشة لفترة أطول من الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى متلازمة رؤية الكمبيوتر، والذي يُعرف أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي، وينتج عنه الصداع وجفاف العين وعدم وضوح الرؤية أو ضعفها وحتى غضب العين، ويمكن أن يؤدي إلى إجهاد الرقبة وآلام الظهر، حيث أن ذلك بسبب مقدار الوقت الذي يقضونه في الجلوس على الكرسي طوال اليوم.