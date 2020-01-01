عمرو أديب: أردوغان لا يحترم القانون الدولي ولا يمكن التعامل معه بمبادئ السياسة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يتعامل إلا بمبدأ القوة وعدم احترام القانون الدولي، ولا يمكن أن يتم التعامل معه بمبادئ السياسة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن «القيادة التركية وعلى رأسها أردوغان، لم تعلق ولو بتعليق واحد على الضربة الجوية التي تلقتها قاعدة الوطية في ليبيا»، واصفًا تلك الضربة بـ«المذلة المهينة».



وأشار إلى أن كل التقارير والتحليلات الدولية لا تحبذ مواجهة مباشرة بين الجيشين المصري والتركي، قائلًا إن القوى الدولية والإقليمية لا تريد أن ترى هذا.