الإصابات بفيروس كورونا تقفز في فنزويلا وسط قلق بشأن النظام الصحي

قفزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فنزويلا اليوم الجمعة، حيث تم تسجيل 426 حالة جديدة في غضون 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 854ر10، وفقا للأرقام الرسمية.

وأعلن هذا البلد عن أرقام منخفضة نسبياً حتى وقت قريب، وإن كان يعتقد على نطاق واسع أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بسبب عدم كفاية الفحوصات والصعوبات في الحصول على معلومات موثوقة.

وأكدت فنزويلا مساء أمس الخميس وفاة 104 أشخاص, أربعة منهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقد زعمت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أنها تعاملت مع الجائحة بشكل جيد، وألقت باللوم في الإصابات الجديدة بشكل رئيسي على المهاجرين العائدين من كولومبيا المجاورة.

ولكن القلق يتزايد بشأن قدرة النظام الصحي على التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى في البلاد، حيث تفتقر بعض المراكز الصحية حتى إلى الماء والصابون وأقنعة الوجه (الكمامات).

ومن بين المصابين حتى الآن وزير النفط طارق العصامي وديوسدادو كابيللو رئيس الحزب الاشتراكى الحاكم.

وقد بدأت الحكومة فى تخفيف قيود الإغلاق في المناطق التي بها عدد قليل نسبيا من الإصابات ، بيد أنها وضعت منطقة كاراكاس تحت حجر صحي صارم مرة أخرى عقب زيادة حالات الإصابة من جانب كوفيد - 19 هناك.