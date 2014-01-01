ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي وسط تقييم لأحوال الطقس وزيادة إصابات كورونا

شهدت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الآمريكي استقرارا، حيث عزز الطقس الحار الطلب على الطاقة، ما قلص خسائر أسبوعية أثارتها مخاوف من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تهدد عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت الوكالة إن درجات الحرارة قد تكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم الولايات الأمريكية حتى 31 يوليو الجاري.



وأوضحت أنه في حين يزداد الطلب على محطات الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فإن الاستهلاك الصناعي للغاز عند أدنى مستوياته في هذا الوقت من العام، منذ عام 2014 على الأقل.



ونقلت بلومبرج عن كريستين ريدموند المحللة بشركة شنايدر إلكتريك قولها إنه "يمكن أن نشهد بالفعل طلبا قياسيا من توليد الطاقة خصوصا الأسبوع المقبل، بحسب توقعات الطقس".



وأضافت: "مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، هناك جانب كبير للغاية من الغموض من منظور اقتصادي، يجعل من الصعب على الأسعار الخروج عن النطاق الحالي".



وأوضحت ريدموند إنه من المرجح أن تظل الأسعار في نطاق يتراوح بين 70ر1 إلى 88ر1 دولار لكل وحدة حراراية بريطانية خلال الأسبوع المقبل.