 روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية في اختبار مفاجئ للاستعداد القتالي بمنطقة القوقاز - بوابة الشروق
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روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية في اختبار مفاجئ للاستعداد القتالي بمنطقة القوقاز

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:57 ص

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إجراء مناورات عسكرية بمشاركة 150 ألف جندي و 400 طائرة و 100 سفينة بحرية في اختبار مفاجئ للاستعداد القتالي بشكل خاص في منطقة القوقاز المضطربة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن المناورات التي ستجري أيضاً في مناطق شمال وغرب والمحيط الهادئ، تركز على القوات البرية في جنوب غرب روسيا حيث "لا تزال هناك تهديدات خطيرة ذات طبيعة إرهابية".

وقد خاضت روسيا حربين في الجنوب الغربي لسلسلة جبال القوقاز، وذلك في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثانية، لإحكام سيطرتها على منطقة الشيشان والمناطق القريبة التي تشهد اضطرابات.

وستكون المناورات العسكرية المفاجئة بمثابة تقييم للاستعداد القتالي للتدريبات العسكرية المخططة لروسيا في منطقة القوقاز 2020، المقرر إجراؤها في سبتمبر.


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