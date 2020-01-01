 تقارير عراقية: الكاظمي يبدأ قريبا جولة خارجية تشمل الرياض وطهران وواشنطن - بوابة الشروق
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تقارير عراقية: الكاظمي يبدأ قريبا جولة خارجية تشمل الرياض وطهران وواشنطن

بغداد - د ب أ
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 4:39 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 4:39 م

أفادت تقارير إخبارية عراقية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيبدأ قريبا جولة خارجية هي الأولى من نوعها منذ تسلمه المنصب في أبريل الماضي تشمل الرياض وطهران وواشنطن.

وذكر تلفزيون /العراقية / الحكومي في تقرير له، أن الجولة تهدف إلى تنسيق المواقف مع هذه العواصم تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الأقليمية وعدد من الملفات أبرزها ملف الطاقة والكهرباء وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق شراكات وبناء أقتصاديات متكاملة.

يشار إلى أن الكاظمي أكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات جميع دول الجوار والعالم.


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