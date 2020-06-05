مسئولة بمنظومة الصحة العالمية: ظهور الوباء المعلوماتي وانتشار مصادر غير موثوقة للبيانات

قالت الدكتورة رنا أحمد الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن أزمة كورونا العالمية كانت منذ البداية أرقاما بسيطة إلا أن الأزمة تفاقمت في 22 دولة، وفي الوقت الحالي شهدت معدلات الإصابة تراجعا في بعض الدول، نظرا لتضافر الجهود المجتمعية لإنجاح المنظومات الصحية لمنع تفشي الفيروس وتحجيم آثاره.

ولفتت الحجة خلال مشاركتها في مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن نقص معدل الإصابات في بعض الدول جاء بسبب تحسن قدرة العديد من البلدان وقدرتها على إجراء الاختبارات والمسحات الطبية؛ للكشف عن إصابات كورونا والتوعية الصحية الجيدة في كثير من البلدان، وكذلك عدم اكتمال قدرات تلك الدول للتعامل مع الأوبئة والأمراض ونظم المعلومات والتواصل بشأن احتواء المرض.

ونوهت إلى أن الجائحة أفرزت ضرورة وجود قيادة حازمة توجه لجهود احتواء الجائحة، وأن هذه ليست مسئولية وزارة الصحة في أي بلد فقط.

وأكدت على أن إدارة الأزمات الصحية تشير إلى ضرورة انتهاج الحكومات مبدأ ضرورة إشراك المجتمع بكافة أطيافه وإزكاء الوعي لتدابير الوقاية وارتداء الكمامات والرعاية المنزلية، التي ساهمت في منع انتشار الجائحة، موضحة أن البلدان التي بدأت في فتح الأنشطة الاجتماعية مرة أخرى ظهر فيها ازدياد عدد حالات الإصابة مرة أخرى، وظهور ما يعرف بمفهوم"الوباء المعلوماتي" حيث انتشار المعلومات من مصادر غير موثوقة وانتشارها دون التحقق من صحتها.

وشددت على رصد نتائج سلبية من أزمة كورونا أبرزها انخفاض معدلات التطعيمات الصحية، ودعت إلى التكاتف الجماعي، وضرورة أن تعمل الحكومات بقوة على التوسع في التدابير الصحية والتي من بينها عزل الحالات وتوفير المسحات الطبية، ومواصلة التدابير الصحية في المطارات ومناطق التجمعات وتوفير أجهزة المسح الحراري وغيرها وتوفير التدريب للأطقم الطبية وتثقيف المجتمعات لكي يتثنى لها حماية نفسها وحماية الآخرين.