اعتقال مدير فرع بنك قطر الوطني بنواكشوط بتهمة الاحتيال

اعتقلت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بموريتانيا ليل الخميس/الجمعة مدير فرع بنك قطر الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط للإشتباه بتورطه في اختفاء قرابة مئة مليون أوقية موريتانية (جديدة) قرابة مليونين وثمنمائة ألف دولار امريكي) من أرصدة البنك.

وأوضح مصدر أمني لـ"د ب أ" أن حبيب الله ولد المنى (موريتاني) مدير الفرع الموريتاني للبنك القطري تم اعتقاله بعد شكوى تقدم بها البنك القطري من مدير فرعه السابق ضد عملية تحايل وخيانة الامانة بعد أن أقاله الأسبوع الماضي منذ أيام نتيجة "خلاف إداري" بين الموظف وإدارة البنك.

ويتولى حبيب الله ولد المنى إدارة فرع بنك قطر الوطني منذ سنوات.

وقالت مصادر على صلة بهذه القضية إن مدير البنك القطري في موريتانيا قام بعمليات تحويل واسعة لأرصدة البنك إلى حسابات في عدة بنوك محلية بعد أن وصلت المفاوضات حول مستحقاته إلى باب مسدود.