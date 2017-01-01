الجيش الوطني الليبي: تركيا تشن حربا إعلامية بتضخيم تصريحاتها حول الأزمة الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن تركيا تشن حربًا إعلامية من خلال تضخيم تصريحاتها حول الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن تلك التصريحات لا تتسق مع ما يحدث على الأرض.



وأضاف في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تجاوب دولي حول مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تلك المبادرة تتماشى مع رغبة الشعب الليبي في تفكيك المليشيات المسلحة ومنع تسليحها.



وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إلى أن الرؤية المصرية تعاملت وتتعايش مع القضية الليبية عن قرب وعلى دراية بكل تفاصيلها.



وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».



واستقبلت القاهرة، مساء الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.



